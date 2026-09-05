Ремонт на 13 миллиардов: власти Чувашии завершили первый этап модернизации ЖКХ
МК: в модернизацию системы ЖКХ Чувашии вложили 13 млрд рублей
В Чувашской Республике подвели итоги пятилетней масштабной модернизации системы ЖКХ: в обновление инженерных сетей и объектов было вложено 13 миллиардов рублей. В рамках программы специалисты построили и реконструировали свыше 140 километров теплосетей и более 360 километров водопроводов. Реконструкция позволила снизить потери ресурсов, уменьшить аварийность и сдержать рост коммунальных тарифов для населения. Об этом информирует МК В ЧУВАШИИ.
Ключевые показатели модернизации ЖКХ и влияние на тарифную политику
Основные результаты проведенной реновации и перспективы развития сферы:
- Объемы работ: В регионе обновлено более 140 км тепловых сетей и свыше 360 км водопроводных магистралей. Суммарный объем финансирования проекта за пять лет составил 13 млрд рублей.
- География проектов: Крупнейшие работы по модернизации теплоснабжения выполнены в Шумерле, Алатыре и Козловке. В Алатыре также начался капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения.
- Успехи догазофикации: Чувашия вошла в тройку регионов-лидеров РФ по темпам социальной газификации — природный газ подвели почти к 10 тысячам домовладений.
- Экономический эффект: Ликвидация ветхих сетей и устранение утечек позволили ресурсоснабжающим организациям исключить незапланированные убытки, что снизило тарифную нагрузку на жителей и исключило резкие скачки цен в платежках.
- Дальнейшие планы: Текущие результаты завершают лишь первый этап региональной программы. В ближайшие годы реновация инженерных коммуникаций охватит остальные города и районы республики.