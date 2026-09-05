₽1,2 млн в месяц: в клинике Подмосковья борются за жизнь отца экс-главкома ВСУ Сырского
Lenta.ru: 87-летнего отца экс-главкома ВСУ Сырского готовят к подключению к ИВЛ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]
Отца бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, предположительно, готовят к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.
По информации издания, состояние пожилого мужчины ухудшается с каждым днем: у него появились сильная одышка и кашель, дыхание стало затрудненным, а во время одной из процедур открылось кровотечение. Сырский-старший страдает от целого ряда тяжелых заболеваний: помимо деменции и болезни Паркинсона, у него диагностирована астма, которая заметно осложняет течение болезни. Ухаживает за ним супруга, которая также нуждается в медицинской помощи.
В статье Lenta.ru отмечено, что пять месяцев назад пара переехала из Владимира в одну из клиник в подмосковных Химках. Стоимость пребывания в медучреждении якобы составляет ₽1,2 млн в месяц. Все расходы на лечение отца полностью покрывает его сын — экс-главком ВСУ. Врачи, предположительно, оценивают состояние пациента как критическое и готовят его к подключению к аппарату ИВЛ.
Ранее в Госдуме РФ раскрыли, что изменится на фронте с приходом нового главнокомандующего ВСУ после ухода Сырского.