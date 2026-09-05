Вменяют еще три эпизода педофилии: появились новые данные в деле об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

Следственные органы предъявили новые обвинения мужчине, арестованному за убийство 12-летней девочки в Ленинградской области. Как следует из материалов суда, 4 августа подозреваемому Федору Мехнину инкриминировали не только лишение жизни ребенка, но и преступления против половой неприкосновенности, сообщил MK.RU.

По данным издания, в деле появились сведения еще о трех эпизодах противоправных действий сексуального характера, которые, по версии следствия, были совершены обвиняемым. Таким образом, следствие расширило первоначальные обвинения, добавив новые тяжкие статьи.

По информации издания, тело 12-летней школьницы нашли в июле в лесополосе на территории садоводческого товарищества вблизи города Тосно. Согласно заключению экспертов, девочке нанесли множественные ножевые ранения — не менее 29 ударов, а затем ее задушили лямкой от школьного рюкзака.

По данным издания, на время расследования суд избрал для Мехнина меру пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии срок содержания под стражей был продлен до ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что девушка стала жертвой изнасилования в московском баре.