Финальная стадия работ: в Подольске обновляют 7,18 км теплосетей в трех микрорайонах

В городском округе Подольск продолжается масштабное обновление инженерных коммуникаций. Теплоснабжающая организация ООО «ТЭК-2» проводит капитальный ремонт тепловых сетей и систем горячего водоснабжения общей протяженностью 7,18 километра. Работы развернуты сразу в трех микрорайонах — Южном, Северном и Кутузово, сообщили в администрации городского округа.

В настоящее время реконструкция ведется на участке по адресу: улица Бородинская, дом 22. Здесь специалисты обновляют теплотрассу длиной 1,2 километра с заменой труб диаметром ДУ 400 мм и ДУ 200 мм. На сегодняшний день уже проложено 1,05 километра новых трубопроводов — выполнение составляет 87,5 процента от общего объема.

Работы на этом объекте стартовали 30 мая 2026 года и продлятся до 20 января 2027 года. После завершения основных работ подрядчик займется восстановлением благоустройства — данный этап запланирован до 30 июня 2027 года. Все мероприятия проводятся строго по графику, утвержденному администрацией округа.

Модернизация теплосетей в Подольске — часть долгосрочной программы по обновлению коммунальной инфраструктуры. Замена старых трубопроводов на современные с улучшенными теплоизоляционными свойствами позволит снизить потери тепла при транспортировке, уменьшить число аварийных отключений и обеспечить стабильное горячее водоснабжение для жителей трех микрорайонов.

«Надежная подготовка инженерных сетей к зимнему периоду — ключевое направление работы, ведь от этого зависит, насколько комфортно и безопасно будут чувствовать себя жители округа в холодное время года», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов лично контролирует ход работ. По завершении всех этапов модернизации жители Южного, Северного и Кутузово получат обновленную инфраструктуру, рассчитанную на многолетнюю безаварийную эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что жители Кузбасса просят губернатора включить отопление досрочно из-за холода.