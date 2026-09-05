Ни наблюдателя, ни рулевого: страшные подробности столкновения сухогрузов в Мраморном море
Türkiye: капитан затонувшего в Мраморном море судна признал халатность
В ходе расследования крушения судна «Tuğberk İmamoğlu» у побережья Силиври капитан признал, что вопреки регламенту компании не назначил наблюдателя на мостик. В результате столкновения сухогруза с другим судном «Alsu» судно затонуло, а судьба 10 членов экипажа остается неизвестной. Турецкий суд уже арестовал двоих фигурантов по обвинению в причинении смерти и травм по неосторожности. Об этом сообщает турецкое издание Türkiye.
Детали расследования и цепочка ошибок экипажей
Ключевые факты трагедии и выявленные следствием нарушения:
- Халатность на борту «Tuğberk İmamoğlu»: Капитан затонувшего судна подтвердил, что назначение наблюдателя было в его личной компетенции, но он пренебрег этой мерой безопасности.
- Ошибки на мостике «Alsu»: В момент ЧП на мостике второго судна находились лишь третий капитан и вахтенный офицер — без рулевого и наблюдателя. Заметив опасный маневр с расстояния в полмили, третий капитан не сбросил скорость и не сменил курс.
- Человеческий фактор: Вахтенный офицер на «Alsu» приступил к работе всего за два дня до катастрофы, что, по мнению следствия, негативно сказалось на координации во время ночной вахты.
- Меры пресечения: Суд взяла под стражу двух человек, еще четверым фигурантам назначен судебный контроль с запретом на выезд из страны. Поисково-спасательная операция в районе Силиври продолжается.