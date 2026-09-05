Ни наблюдателя, ни рулевого: страшные подробности столкновения сухогрузов в Мраморном море

Ключевые факты трагедии и выявленные следствием нарушения:

Халатность на борту «Tuğberk İmamoğlu»: Капитан затонувшего судна подтвердил, что назначение наблюдателя было в его личной компетенции, но он пренебрег этой мерой безопасности.

Ошибки на мостике «Alsu»: В момент ЧП на мостике второго судна находились лишь третий капитан и вахтенный офицер — без рулевого и наблюдателя. Заметив опасный маневр с расстояния в полмили, третий капитан не сбросил скорость и не сменил курс.

Человеческий фактор: Вахтенный офицер на «Alsu» приступил к работе всего за два дня до катастрофы, что, по мнению следствия, негативно сказалось на координации во время ночной вахты.