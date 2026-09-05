«Чувствовала себя прекрасно»: 60-летняя москвичка рассказала о своей третьей беременности

Пациентка, родившая третьего ребенка в 60 лет, призналась, что беременность далась ей легче, чем две предыдущие. Своими ощущениями женщина поделилась с корреспондентом ТАСС.

«Всю беременность в целом я чувствовала себя прекрасно. Хоть и был небольшой токсикоз, он мне не мешал. Беременность не казалась мне тяжелее и сложнее, чем предыдущие две», — сказала собеседница агентства ТАСС.

По информации издания, зачатие произошло с помощью ЭКО. До беременности пациентка прошла полное медицинское обследование и скорректировала рабочий график, чтобы уделять больше внимания семье. Во время вынашивания она пересмотрела рацион, сделав упор на продукты с высоким содержанием железа и кальция. На протяжении девяти месяцев ее вели терапевт, онколог, сосудистый хирург и медицинский психолог — мультидисциплинарный подход позволил контролировать все риски.

«<...> правильный питьевой режим, чистая родниковая вода вместо сладких газировок, питание, сбалансированное по калоражу и составу БЖУ, регулярная физическая активность - длительные пешие и лыжные походы практически каждые выходные, фитоэстрогены, "нет" вредным привычкам и, конечно, позитивное отношение к себе и к миру», — отметила она.

Как ранее рассказывала замглавврача «Коммунарки» по акушерству и гинекологии Соня Данелян, на 38-й неделе консилиум принял решение о плановом кесаревом сечении с одновременным удалением миомы. После извлечения плода хирурги удалили опухоль и восстановили анатомию матки. Операция прошла штатно. На свет появился доношенный мальчик весом 3080 граммов. Через несколько дней женщину с сыном выписали. Спустя четыре дня после родов ей исполнился 61 год.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в этом году родились 388 двоен и две тройни.