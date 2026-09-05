Нефть пойдет автотранспортом: в каком состоянии находится легендарная труба Киркук — Банияс
JP: Сирия может стать коридором для поставок нефти в обход Ормузского пролива
Сирия стремится трансформироваться в ключевой энергетический коридор Ближнего Востока к Средиземному морю для транспортировки углеводородов в обход Ормузского пролива. Инициативу Ирака по строительству нового трубопровода стоимостью $15 млрд уже готовы изучить международные энергетические гиганты, включая Chevron и ConocoPhillips. Развитие сухопутных маршрутов призвано снизить стратегические риски в Ормузском проливе. Об этом сообщает Вестатека со ссылкой на израильское издание The Jerusalem Post.
Детали инфраструктурных проектов и геополитический контекст
Ключевые подробности энергетической инициативы и позиция международных компаний:
- Строительство газопровода: Ирак предлагает проложить новый газопровод через сирийскую территорию к средиземноморскому побережью. Стоимость проекта оценивается минимум в $15 млрд, а реализация займет порядка четырех лет.
- Участие международных корпораций: Консорциум с участием Chevron выразил готовность выполнить технико-экономическое обоснование проекта. Компании ConocoPhillips и Novaterra заключили соглашения по восстановлению газовых месторождений Сирии, при этом ConocoPhillips также намерен выкупить долю в нефтяном бизнесе иракского Киркука.
- Реконструкция и логистика: Исторический трубопровод Киркук — Банияс, построенный в 1950-х годах, требует капитального ремонта. На период его восстановления нефть планируют перевозить автомобильным транспортом.
- Геополитический аспект: Президент США Дональд Трамп отметил, что создание сухопутных трубопроводных маршрутов снизит стратегическую значимость Ормузского пролива и ослабит рычаги влияния Ирана в регионе.