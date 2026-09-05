«Вам со мной не скучно?»: Волочкова показала гибкость на мотоцикле — видео в Сети стало хитом

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова недавно вернулась с Мальдив, где отдыхала в компании своего директора Максима Николаева. Поездка на курорт, судя по всему, прошла успешно — артистка полна энергии и готова к новым приключениям, сообщил Voice.

«Максим посоветовал сменить вид транспорта. "Майбах" на Мотобайк. Как думаете? Хороший вариант? Вам со мной не скучно?» — с юмором обратилась к поклонникам Анастасия.

По данным издания, сразу после возвращения в Москву Волочкова отправилась на встречу байкеров. На опубликованном в соцсетях видео звезда примеряет шлем и ловко садится на мотоцикл. При этом она не упускает возможности продемонстрировать свою знаменитую гибкость — на кадрах она исполняет шпагат прямо на мотоцикле.

«Волочковский шпагат актуален везде и всегда. Воробьевы горы. Байкеры. Воспоминание о первом свидании с Джимом Керри», — прокомментировала Анастасия.

Согласно видео, Волочкова призналась, что не умеет водить автомобиль и сомневалась, что справится с управлением мотоциклом. Однако, несмотря на все опасения, ей все же удалось тронуться с места и проехать несколько метров вперед.

«Я не умею, я умею только шпагат делать!» — заявила звезда.

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