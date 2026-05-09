«Парад несмотря ни на что». Первый в стране парад Победы на Сахалине собрал сотни зрителей

9 мая в распоряжение телеканала РЕН ТВ поступили видеокадры празднования 81-й годовщины Победы в Южно-Сахалинске. Это был первый подобный парад в России.

На площади города днем ранее, 8 мая, установили сцену для официальных выступлений. Ключевым событием стал парад с участием военнослужащих из различных подразделений. Также по площади проехала колонна служебных машин.

На предоставленных кадрах запечатлено шествие с флагами под аккомпанемент торжественной музыки. За происходящим с улиц Южно-Сахалинска наблюдали несколько сотен зрителей.

Ранее сообщалось о том, что строительство моста на Сахалин потребует триллиона рублей.