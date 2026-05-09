Хантавирус в России: ГЛПС от полевок, но не от людей

На территории России и сопредельных государств продолжают существовать природные очаги хантавирусной инфекции, проинформировали в Роспотребнадзоре в ходе заседания МАКС. В 2025 году вспышки заболеваний, вызванных хантавирусами, отмечались в 43 государствах мира. Специалисты ведомства уточнили, что циркулирующие в России серотипы вируса проявляются у людей исключительно в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

Инфицирование происходит при взаимодействии с грызунами, тогда как передача болезни от заболевшего человека к здоровому отсутствует. По оценкам экспертов Роспотребнадзора, вероятность того, что хантавирусы, провоцирующие ГЛПС, мутируют и приобретут способность передаваться между людьми, чрезвычайно мала.

В России случаи ГЛПС фиксируются ежегодно начиная с 1978 года. За последние 25 лет просматривается устойчивая тенденция к уменьшению числа заболевших. Для данной инфекции типичны циклические подъемы заболеваемости в среднем раз в три-пять лет. Такие колебания во многом обусловлены динамикой популяции и долей зараженных грызунов (рыжих полевок), выступающих основными переносчиками ГЛПС в природных резервуарах.

В Роспотребнадзоре заверили, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка по ГЛПС на территории Российской Федерации остается стабильной и находится под контролем. На постоянной основе выполняется полный набор профилактических мер, а также проводится систематический мониторинг эпидемиологической ситуации.

