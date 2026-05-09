В Польше работник ночного клуба сдал почти 4700 единиц тары за 4,5 часа

Житель польского Кракова передал в пункт приема вторсырья порядка 4,7 тысячи пустых бутылок и банок. Вырученная сумма оказалась сопоставима с его месячным заработком. Об этом сообщает Radio Kraków, данные также подтверждает The Warsaw.

Речь идет о новом достижении, зарегистрированном системой депозитной тары в Польше. 5 мая мужчина по имени Денис принес в пункт приема 4683 единицы упаковки. За это он получил 2341 злотый и 50 грошей — примерно $640 или около 47,5 тысячи рублей.

Как уточняют источники, процедура сдачи заняла около 4,5 часа. Мужчина собирал тару на своем рабочем месте — он трудится в ночном клубе.

Действующий механизм возврата предусматривает фиксированную выплату — 50 грошей за каждую единицу пластиковой или металлической упаковки при условии, что она не повреждена и не деформирована.

Сам Денис заявил, что планирует направить полученные деньги на благотворительность.

