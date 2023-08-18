ABC News: Американские наемники признают силу военных РФ и некомпетентность командиров ВСУ

Корреспондент издания ABC News пообщался с американскими наемниками, которые принимали участие в боях в зоне СВО. Военные отмечают высокую боевую подготовку российских военных.

«Мы сражались против настоящих профессионалов», - американские наемные военные поделились впечатлением о пребывании в зоне СВО

Американские наемники рассказали, что Украина теряет большую живую силу из-за профессионального ведения боя российскими военными. Они хорошо подготовлены и обучены. Один из бойцов с позывным «Танго» рассказал о гибели двоих своих товарищей после попадания в засаду. Военный отметил, что 85% личного состава в подразделении, где он находился, пострадало.

Один из наемников рассказал, что масштабные потери ВСУ также происходят из-за непрофессиональных действия командования ВСУ. Так, военных направили проходить минные поля. За один день было уничтожено три «Леопарда», но результата это не принесло.

Украинские военные также рассказывают, насколько тяжело проходят бои в зоне СВО. Командир взвода ВСУ Святослав Дубина в интервью изданию Daily Beast назвал происходящее адом. Он отметил, что особенно тяжело вести бои в лесах. Если раньше бои в Артемовске казались самыми страшными, то после столкновения с военными РФ в лесах, они кажутся не такими масштабными. Святослав Дубина считает, что Украина упустила момент, когда было необходимо наступать, чтобы одержать победу.