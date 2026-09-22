В Подмосковье инспекторы ГИМС провели рейды по контролю за соблюдением правил безопасности на воде

В Подмосковье инспекторы ГИМС в выходные провели рейды по контролю за соблюдением правил безопасности на воде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Рейды прошли на Озернинском и Рузском водохранилищах, а также на реках Волга и Дубна. В их рамках специалисты проверили наличие у судоводителей необходимых документов, средств спасения на борту, а также соблюдение ими скоростного режима. С гражданами провели разъяснительные беседы о правилах поведения на воде осенью.

По словам инспекторов, осень характеризуется переменчивой погодой, поэтому владельцам маломерных судов необходимо быть особенно внимательными и осторожными на воде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства набережной пруда «Москвич» в Лобне.