Врачи Домодедовской больницы спасли девушку, которая съела упаковку сушеного манго и чуть не умерла от тяжелой аллергической реакции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась девушка с жалобами на сильную аллергию. У пациентки отекло лицо, осип голос, ей не хватало воздуха. Кожный покров в месте отека не покраснел, поэтому врачи предположили нарушение оттока лимфы.

Пациентке экстренно ввели стероидные гормоны и антигистаминные препараты и начали инфузионную терапию. Сразу после этого ее состояние начало улучшаться. Несмотря на это, из-за угрозы жизни врачи решили перевести девушку в отделение реанимации для дальнейшего наблюдения. На следующее утро пациентке стало заметно лучше, и она была выписана.

Медицинская помощь, включая модернизацию больниц, закупку оборудования и проведение высокотехнологичных и успешных операций, реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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