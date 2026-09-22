Триллионы тонн под землей: ученые нашли возможный источник энергии будущего

Геологи и энергетические компании активизировали поиск природного водорода, который может находиться в подземных резервуарах. Этот ресурс рассматривается как потенциальный источник энергии с низкими выбросами, поскольку при сжигании водорода образуется водяной пар, передает TechInsider.

Теоретические оценки возможных запасов достигают десятков триллионов тонн. Если значительная часть этих ресурсов окажется доступной для промышленной добычи, природного водорода потенциально может хватить для покрытия мирового энергопотребления примерно на два столетия. При этом реальные объемы пригодных для разработки залежей пока неизвестны.

Одним из примеров естественного выхода водорода стала шахта в Албании. В 2024 году исследователи обнаружили на хромитовом руднике выделение не менее 200 тонн чистого водорода в год. Газ приходится постоянно отводить из подземных выработок, чтобы уменьшить риск взрыва.

Ранее ученые предполагали, что водороду сложно формировать крупные и устойчивые скопления в земной коре. Среди причин называли его потребление микроорганизмами и способность небольших молекул газа проходить через породы. Открытие крупного месторождения в Мали и результаты исследований глубоких шахт заставили пересмотреть эти представления.

Интерес к природному водороду уже привел к значительным инвестициям в геологоразведку. Перспективные участки исследуют в разных странах, в том числе в Канаде и Австралии. Основная задача специалистов сейчас заключается в том, чтобы определить, насколько широко распространены залежи и насколько доступными они могут оказаться для добычи.

Природный водород способен образовываться при взаимодействии воды с богатыми железом породами, а также в результате радиоактивного распада. При этом пока недостаточно данных о том, как газ перемещается внутри земной коры и какие геологические условия позволяют ему накапливаться под непроницаемыми слоями.

Для поиска потенциальных залежей специалисты используют спутниковые данные, магнитометрические исследования и другие геофизические методы. Следующим этапом должны стать бурение скважин и непосредственная проверка предполагаемых месторождений.

Геофизик Эдинбургского университета Дэвид Уолтам отмечает, что на нынешнем этапе сложно определить масштаб распространения таких ресурсов. Первые результаты практических исследований, которые позволят оценить перспективность концепции, ожидаются в ближайшие два-три года.