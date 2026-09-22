«Это бомба замедленного действия»: какие риски для россиян несет серая зарплата

В условиях ухудшения экономической ситуации в стране растет толерантность россиян к серым зарплатам. ВЦИОМ зафиксировал рекордный показатель: 55% работающих граждан готовы получать зарплату в конверте ради прибавки в полтора раза. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук, доцент РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Михаил Новачук рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему зарплата в конверте представляет опасность для финансового благополучия россиян.

По его словам, для сотрудника зарплата в конверте — это положение максимальной уязвимости. В первую очередь работник лишается всех социальных гарантий, которые привязаны к официальному среднему заработку:

Больничные: Если человек длительно нетрудоспособен, он не получает выплат от Социального фонда, потому что больничный рассчитывается только из «белой» части заработной платы.

Отпускные: Отпуск не оплачивается вовсе или выплачивается по минимальной ставке МРОТ.

Декретные выплаты: Женщины рискуют остаться без пособий по беременности, родам и уходу за ребенком до 1,5 лет.

Также эксперт подчеркнул, что за ту часть дохода, которую сотрудник получает в конверте, работодатель не платит страховые взносы. Это означает, что пенсионные баллы не копятся.

«Это бомба замедленного действия, потому что при выходе на пенсию человек может обнаружить, что ему начислили минимальные выплаты», — предупредил Новачук.

Помимо этого, финансовый аналитик отметил, что без официальной справки о доходах (2-НДФЛ) невозможно сформировать хорошую кредитную историю.

«Банки оценивают платежеспособность клиента строго по документам. Зарплата в конверте может привести к отказам в ипотеке, автокредитах или крупных потребительских займах», — сказал собеседник издания.

Специалист объяснил: если человек официально числится безработным или получает минимальную заработную плату, но при этом совершает крупные покупки, например, автомобиль или недвижимость, то банк и налоговая инспекция могут сопоставить расходы с доходами.

«Налоговая может доначислить дополнительные налоги на сумму потраченных средств, происхождение которых человек не сможет подтвердить легальным доходом», — сказал он.

Как рассказал эксперт, у сотрудников, которые получают зарплату в конверте, при конфликте с начальником есть минимальные юридические механизмы защиты.

«Работник становится заложником. Написав жалобу, он фактически расписывается в том, что сам участвовал в схеме уклонения от налогов. При конфликте с начальством у него нет рычагов давления. Уволить такого сотрудника можно одним днем без выплаты компенсаций, а доказать реальный размер оклада в суде крайне сложно. Для этого нужны переписки, аудиозаписи, свидетельские показания», — сообщил он.

Юридически основная ответственность лежит на работодателе. Именно предприниматель умышленно уходит от налогов и страховых взносов, нарушая закон. При определенных обстоятельствах ему может грозить уголовная ответственность.

«У работника зона ответственности ограничена, однако он должен осознавать, что, соглашаясь на зарплату в конверте, он добровольно отказывается от защиты государства и ставит свое финансовое будущее под удар», — заключил Новачук.

Самозанятым приходится самостоятельно заботиться о будущем капитале. В отличие от наемных работников, они не могут рассчитывать на привычную схему формирования страховой пенсии за счет работодателя. Один из вариантов — регулярно откладывать часть дохода и использовать долгосрочные инвестиционные инструменты. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук, доцент РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Михаил Новачук.