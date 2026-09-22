Пособия для всех: в Госдуме предложили платить деньги каждой семье с ребенком

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести базовую выплату на ребенка для всех семей независимо от уровня дохода. С соответствующей инициативой депутат обратилась к министру труда Антону Котякову, сообщает ТАСС.

По словам Буцкой, действующая система может приводить к ситуации, при которой увеличение официального дохода родителей становится причиной потери права на ежемесячную поддержку. Депутат считает, что такой механизм способен создавать негативную мотивацию для семей, поскольку рост заработка не всегда означает улучшение их реального финансового положения.

Как отметила Буцкая, значительная часть доходов семьи может уходить на оплату жилья, питание, медицинские услуги и образование. Поэтому формальный уровень заработка, по ее мнению, не во всех случаях отражает фактические расходы родителей.

Еще одним вопросом депутат назвала затраты государства на определение нуждаемости. Проверка доходов требует работы специалистов и использования автоматизированных систем. Буцкая предложила оценить расходы на администрирование детских пособий и сопоставить их с объемом средств, который экономится за счет отказа семьям, не соответствующим установленным критериям.

Сейчас единое пособие назначается семьям с детьми до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет на сроке до 12 недель, при условии, что доход семьи не превышает установленный прожиточный минимум.

Размер единого пособия зависит от конкретного региона и составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Новая инициатива предполагает возможность введения отдельной базовой выплаты, которая не зависела бы от доходов семьи.