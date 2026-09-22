Муж Брижит Бардо возмутился продажей ее белья на аукционе

Четвертый и последний муж Брижит Бардо — 85-летний Бернар д’Ормаль — публично осудил аукцион в Париже, на котором выставляют вещи покойной актрисы, сообщает Daily Mail. Он назвал распродажу «скандальной» и «неуважительной к памяти» супруги.

Накануне стало известно, что на торги попадут 300 лотов из гардероба Бардо, в том числе соломенные шляпы, береты, туалетные принадлежности и нижнее белье. Средства от аукциона планируют направить в фонд защиты животных, основанный Бардо, и ее 66-летнему сыну Николя Шарье. По мнению д’Ормаля, направление средств — циничный предлог.

«Эти вещи — личные. Зачем устраивать эту распродажу? Ради животных? Это шутка и неуважение к памяти Брижит. Все это превратилось в фарс. Это скандал — раздевать ее догола подобным образом», — сказал он.

До прошлого года д’Ормаль жил вместе с Бардо в их доме в Сен-Тропе. Актриса скончалась в декабре в возрасте 91 года и не оставила мужу ничего. Вместе они прожили более 30 лет.

Ранее сообщалось, что грязный наряд Энн Хэтэуэй из фильма «Дьявол носит Prada 2» выставили на аукцион.