Подстанция скорой помощи в Шатуре отметила 90-летие

«Мы гордимся, что работаем на такой знаменитой подстанции скорой медицинской помощи. Ее история началась в далекие 30-е годы ХХ века, когда врачи ездили на вызовы еще на лошадях и даже на дрезинах, по железной дороге, к рабочим на торфоразработки. „Скорая“ сначала располагалась в выделенном помещении — в деревянном здании амбулатории больницы. И только в середине 1970-х, тогда, станция скорой помощи переехала в собственное здание, где располагается и поныне», — рассказала историю Шатурской подстанции ее заведующая, врач скорой медицинской помощи Любовь Дадонова.