Подстанция скорой помощи в Шатуре отметила 90-летие
Фото: [Московская областная станция скорой медицинской помощи]
Подстанция скорой помощи в Шатуре отметила 90-летие, это одна из старейших в системе Московской областной станции скорой медицинской помощи. 18 сентября прошло торжественное собрание коллектива подразделения-юбиляра подмосковной скорой, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы гордимся, что работаем на такой знаменитой подстанции скорой медицинской помощи. Ее история началась в далекие 30-е годы ХХ века, когда врачи ездили на вызовы еще на лошадях и даже на дрезинах, по железной дороге, к рабочим на торфоразработки. „Скорая“ сначала располагалась в выделенном помещении — в деревянном здании амбулатории больницы. И только в середине 1970-х, тогда, станция скорой помощи переехала в собственное здание, где располагается и поныне», — рассказала историю Шатурской подстанции ее заведующая, врач скорой медицинской помощи Любовь Дадонова.
На торжественном мероприятии ветеранам подразделения, лучшим сотрудникам руководством Подмосковной скорой были вручены благодарности губернатора Московской области, а также награды областной профсоюзной организации работников здравоохранения. В мероприятии приняли участие студенты Московского областного медицинского колледжа и представители администрации муниципального округа Шатура.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.