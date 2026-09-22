Китай еще не продает, а Россия уже получила: новый BAW 212 приехал первым

В Россию доставили предсерийный образец трехдверной версии китайского внедорожника BAW 212. Автомобиль пока не доступен для покупки даже на рынке Китая, пишет РГ.

О поставке прототипа рассказал руководитель компании BAW Россия Никита Шелехов. По его словам, производитель предоставил российской стороне возможность одной из первых познакомиться с новой модификацией модели.

Трехдверный BAW 212 стал не первым предсерийным автомобилем марки, который привезли в Россию до официального выхода на рынок. Ранее российская компания получила дизельную пятидверную версию 212, а весной 2026 года — прототип пикапа BAW.

Как отметил Шелехов, сотрудничество с заводом позволяет российской стороне заранее знакомиться с перспективными новинками бренда.

Публичная презентация трехдверного BAW 212 в России запланирована на конец осени 2026 года. Информация о сроках начала серийного производства и возможных продажах этой версии пока не приводится.