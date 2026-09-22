Опасные «покатушки» на мусоровозе в Подмосковье: родителям грозит штраф до ₽5 тыс.

В микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи разгорается скандал вокруг опасного развлечения местных школьников. Очевидцы сняли на видео двух мальчиков, которые устроили «покатушки», запрыгивая на заднюю подножку и контейнер едущего мусоровоза. Информация об этом опубликована в канале МАХ «Балашухер», сообщил REGIONS.

В шаге от трагедии

Свидетели рассказывают, что на уговоры взрослых немедленно прекратить опасную затею дети не реагировали. Спрыгивали они лишь тогда, когда машина останавливалась у контейнерных площадок. Стоило мусоровозу снова тронуться — подростки опять оказывались на кузове.

Ролик возмутил горожан. В комментариях напомнили: из кабины тяжелой спецтехники задняя зона просматривается плохо, поскольку специальные зеркала там не предусмотрены. Жители Балашихи обратились к родителям с просьбой опознать сыновей на записи и поговорить с ними о безопасности. Если этого не произойдет, свидетели намерены передать видео в полицию, чтобы установить личности несовершеннолетних.

«Дети рискуют каждую секунду: водитель может не заметить их при маневрировании или задействовать задний ход. Достаточно одного резкого поворота, торможения или кочки, чтобы ребенок сорвался и оказался под колесами многотонного автомобиля», — комментируют пользователи.

Что говорит закон

О том, какая ответственность ложится на родителей в подобных случаях, REGIONS рассказала юрист и инспектор Общественного контроля Московской области по городскому округу Балашиха Гульназ Измайлова.

«Так как нарушители являются несовершеннолетними, финансовую и административную ответственность за их действия несут родители или законные опекуны. В их отношении может быть составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию“», — пояснила эксперт.

Помимо профилактической беседы, отметила юрист, родителей могут обязать заплатить штраф — сумма достигает ₽5 тыс. Кроме того, семейную ситуацию возьмет под контроль комиссия по делам несовершеннолетних.

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