Запах ацетона и желтый оттенок: водитель пожаловался на бензин в Карелии

Автовладелец из Петрозаводска пожаловался на качество бензина АИ-92, приобретенного на заправке «Роснефть» вдоль Лососинского шоссе. Фотографии топлива появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», передает Фактор Ньюс.

По словам водителя, бензин с этой станции имел выраженный желтый оттенок и резкий запах, который он сравнил с ацетоном или скипидаром. После заправки автомобилист также заметил увеличение расхода топлива.

Для сравнения мужчина использовал бензин с АЗС «Газпромнефти» на Высотной улице. В обсуждении публикации другие автомобилисты из Карелии рассказали о похожих ситуациях.

Один из пользователей сообщил о перебоях в работе лодочного мотора и автомобиля «Нива» после заправки на станции «Роснефть» в районе Кондопоги. Другой автомобилист заявил, что после заливки АИ-92 у машины ухудшилась динамика разгона.

При этом специалисты отмечают, что по цвету и запаху нельзя достоверно определить качество бензина. Эти характеристики могут зависеть в том числе от используемых присадок. Подтвердить или опровергнуть возможные нарушения способны только лабораторные исследования топлива.

Жалобы на качество бензина появились на фоне действующих в Карелии ограничений на продажу топлива. Сейчас на заправках установлен лимит до 40 литров в одни руки, а отпуск бензина в канистры запрещен.

В Суоярвском округе на одной из АЗС действуют отдельные суточные ограничения: 2 тыс. литров для АИ-92 и 500 литров для АИ-95. Вопрос обеспечения региона топливом также обсуждался на совещании с участием вице-премьера Александра Новака, профильных ведомств, нефтяных компаний и ФАС.

Ограничения действуют и в соседних регионах. В Санкт-Петербурге автомобилистам отпускают от 40 до 60 литров топлива, а в Ленинградской области до 1 октября установлен лимит в 30 литров.