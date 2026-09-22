«Паук» научили слышать дроны: российская система определяет БПЛА по звуку

Российская система «Паук» способна обнаруживать беспилотники по звуковым сигналам. Об этом сообщили в научно-производственном центре «Ушкуйник», передает ТАСС.

Разработка представляет собой сеть автономных акустических датчиков. Часть устройств, по данным разработчиков, может доставляться в нужный район с помощью сброса с воздуха.

Система анализирует звуковые сигналы и определяет направление и скорость движения беспилотника, а также его тип. При работе с небольшими дронами дальность обнаружения составляет около 200 метров, для крупных аппаратов она превышает 1 км.

Представитель разработчиков Михаил Буденный сообщил, что используемые нейросетевые технологии позволяют обучать систему распознавать новые модели беспилотников по мере их появления.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что устойчивость системы обеспечивается распределенной сетью датчиков.

Похожие акустические разработки ранее представляли и другие российские организации. В июле на выставке «Дрон Экспо — 2026» в Казани представитель компании «РМС-Алгоритм» заявил, что датчик «Дронлок» способен обнаруживать FPV-дроны на расстоянии до 2 км.

Также в июле представитель организации «Альфа» сообщил об использовании акустической системы «Ухо» для обнаружения беспилотников в Белгородской области и Донецкой Народной Республике.