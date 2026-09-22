Не деликатес: раскрыта тайна вяленого леща в машине лаборатории в Балашихе

Курьезную картину довелось увидеть автомобилистам Балашихи. В служебном фургоне одной из востребованных сетей лабораторных исследований, замершем на светофоре, вместо традиционных безделушек под потолком болтался вяленый лещ. Кадры обнародовал канал «Балашиха Рулит» на платформе МАХ, сообщил REGIONS.

Три версии происходящего

Ролик, запечатлевший, как золотистая рыбина размеренно покачивается в такт поворотам, стремительно распространился по городским пабликам. Аудитория отреагировала бурно и принялась выдвигать догадки. Одна из версий, которую можно назвать медицинской, гласила: леща отправили в лабораторию на экспертизу — проверить свежесть и отсутствие паразитов.

Аромат с экрана

Правда, большая часть комментаторов углубляться в причины не стала. Куда сильнее ими овладело чувство зависти при виде аппетитной чешуи. Подписчики уверяли, что буквально ощущают через экран характерный запах хорошо провяленной рыбы.

«Я смотрю на экран, а рука уже автоматически тянется за бородинским хлебом. Это же чистый мед! Водитель — счастливчик, еще и окно открыл, чтобы другие ему завиловалит», — написал один из пользователей под постом.

Подушка-обманка

Между тем, как установил корреспондент REGIONS, завидовать водителю не имеет смысла — никакой гастрономической загадки здесь нет. Стоит присмотреться внимательнее, и становится очевидно: лещ не настоящий, а сувенирная подушка. Приобрести такую можно без труда на маркетплейсе либо в магазине приколов.

Такие изделия пассажиры нередко берут в долгие поездки, чтобы удобно расположить шею, или вручают детям, дабы те не заскучали в дороге. Мягкая игрушка получилась настолько правдоподобной, что способна долго удерживать внимание ребенка. А, как оказалось, еще и случайных свидетелей на дорогах Балашихи.

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