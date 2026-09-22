В Звенигороде состоится вечер джазовой музыки
Вечер джазовой музыки проведут в Звенигороде
Фото: [Звенигородский государственный музей-заповедник]
В субботу, 26 сентября, в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа состоится концерт оркестра «Московский Диксиленд», в рамках которого организуют вечер классической джазовой музыки. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Московский Диксиленд» под управлением Михаила Новицкого представит посетителям музыкальную программу «Новый Орлеан с русским акцентом», они смогут услышать рэгтайм, чарльстон, фокстрот и классический диксиленд. Узнать другие подробности можно на сайте.
Отметим, что оркестр основали в 1989 году. Он является одним из старейших диксиленд-ансамблей России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
* Возрастное ограничение 6+