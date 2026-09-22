Сестры из Эфиопии перенесли сложнейшую операцию по разделению голов

Хирурги детской больницы в Сент-Луисе, штат Миссури, провели операцию по разделению сестер Хияб и Вухбто, родившихся со сросшимися головами. Об этом сообщает ABC News.

Операция продолжалась более 24 часов. В ней участвовали специалисты разных медицинских направлений. Девочки родились в Эфиопии и в марте 2025 года приехали в США для подготовки к хирургическому вмешательству. В марте 2026 года сестрам исполнилось два года.

После операции близнецы проходят интенсивную реабилитацию в педиатрическом центре Ranken Jordan в городе Мэриленд-Хайтс. Специалисты помогают девочкам осваивать навыки, которые раньше были для них недоступны.

По словам доктора Ника Хоулкампа, сейчас сестры уже могут заниматься индивидуально и самостоятельно выполнять некоторые простые действия. В частности, они научились сидеть прямо.

В дальнейшем врачи рассчитывают помочь девочкам освоить стояние и ходьбу. Реабилитация также включает развитие навыков питания, речи, общения и совместной игры.

Сросшиеся близнецы встречаются примерно в одном случае на 50–100 тыс. рождений. Девочки при этом рождаются примерно в три раза чаще мальчиков среди таких близнецов.