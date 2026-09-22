Силуанов рассказал, куда Россия направила 15 трлн рублей из ФНБ с 2019 года

С 2019 года Россия направила около 15 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на различные цели. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на пленарном заседании Московского финансового форума, передает ЮФ.

По словам главы Минфина, около 4 трлн рублей из этой суммы были вложены в реальный сектор экономики. Остальные средства, согласно его заявлению, направлялись на другие предусмотренные государством задачи.

Силуанов отметил, что ФНБ остается одним из ключевых элементов государственных резервов и выполняет функцию финансового страхового механизма. По его словам, наличие таких резервов является одним из принципов управления государственными финансами.

Министр также сообщил о планах наращивать объем фонда за счет новых поступлений. В 2026 году Минфин ожидает прирост ФНБ в размере от ₽600 млрд до ₽1 трлн.

В случае реализации этого прогноза суммарный объем фонда к концу года может достичь ₽5 трлн. Как отметил Силуанов, текущая рыночная ситуация позволяет компенсировать часть ранее использованных резервов.

Фонд национального благосостояния входит в состав государственных резервов России и используется как один из инструментов обеспечения устойчивости бюджетной системы.