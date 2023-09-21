Абхазия, Осетия, Приднестровье: Эксперты рассказали, к чему готовиться жителям республик

Проведение контртеррористической операции на территории Нагорного Карабаха и, как следствие, капитуляция Армении могут привести к тому, что на территории частично признанных республик (Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия) также начнутся военные операции. Так считают эксперты, сообщает newizv.ru .

Аналитик Дмитрий Михайличенко считает, что ситуация в Нагорном Карабахе станет многим сигналом, что военным способом можно добиться разрешения замороженного конфликта, который длился десятки лет. Эксперт считает, что следующей «горячей» точкой станет Приднестровье и Молдавия.

«Архитектура постсоветской безопасности и защиты от НАТОизации долгие годы шла посредством поддержки этих локаций и четких сигналов о том, что присутствия этой организации на постсоветском пространстве быть не должно», - отмечает эксперт Дмитрий Михайличенко

Аналитик отмечает, что жители остальных частично признанных республик могут быть спокойны. Большое значение имеет отношение правительств тех стран, от которых отсоединились республики. Политический аналитик Андрей Никулин не согласен с коллегой. Правительство Грузии может также сделать вывод, что любые договоренности с Москвой можно нарушить, как это сделали в Армении.

Эксперт Александр Носович высказал мнение, что Молдавия в зоне особенного риска. В стране слишком много проблем. Одна часть населения хочет в НАТО, другая верит в счастливое будущее с Россией, но есть и другие внутренние конфликты.

Аналитик «Московской прачечной» объясняет, какая в настоящее время обстановка на международной арене:

«Теперь Турция фактически контролирует все Закавказье, Израиль выстраивает военные базы на границах Азербайджана и Ирана, Армения уходит на обочину большой мировой геополитики. Иран, так грозно махавший кулаками вдоль границ с Азербайджаном, теперь будет пожинать плоды своей беспомощности, а Россия утратила хоть какое-то влияние в важнейшем для логистических путей и безопасности регионе. Азербайджан, не без помощи израильтян и турок, продемонстрировал мощь и свои возможности во внешнеполитических институтах, опять же при поддержке Турции и Израиля»

Эксперты отмечают, что ситуация в Нагорном Карабахе показала миру, что границы постсоветского пространства легко могут вернуться к тем нормам, которые были приняты в 90-ые годы. Некоторые аналитики даже утверждают о возможном начале Третьей чеченской войны.