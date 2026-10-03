Иск принят: Самойлова требует ограничить Джигана в правах на детей — документы зарегистрированы судом

В Москве зарегистрирован иск, поданный блогером Оксаной Самойловой против бывшего мужа — рэпера Джигана, чье настоящее имя Денис Устименко. Речь идет об ограничении его в родительских правах. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Марина Дубровская.

«Иск подан и зарегистрирован. Ожидаем дату рассмотрения», — сказала Дубровская.

По информации издания, телеграм-канал Mash в начале июля обнародовало тревожные подробности происшествия, случившегося в загородном владении рэпера Джигана. По версии канала, музыкант на протяжении примерно 10 часов держал работников своего дома в плену, периодически открывая стрельбу в их сторону. Предполагается, что один из присутствующих получил пулевые ранения — пострадали конечности.

По данным телеграм-канала, все это время дети артиста находились прямо там же, в здании. Как утверждают источники, по горячим следам исполнителя отправили на лечение в израильскую клинику — причем, предположительно, не по собственной воле. Сотрудники пресс-службы подмосковного МВД в беседе с РИА Новости подтвердили: факты, изложенные в публикациях, проверяются.

На судебном фронте события развивались стремительно. Юрист Марины Дубровской, представляющий интересы бывшей супруги музыканта Оксаны Самойловой, проинформировал журналистов РИА Новости о поданном в столичный суд заявлении. Суть иска — лишение Джигана возможности участвовать в воспитании всех несовершеннолетних детей пары, а также официальное закрепление их проживания с матерью.

Разрыв отношений состоялся весной 2026-го: после 13 с лишним лет совместной жизни супруги оформили расставание. На момент развода у пары осталось четверо детей, не достигших совершеннолетия.

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