«Колоссальный прогресс»: главный онколог Минздрава перечислил методы лечения рака, которых не было еще вчера

За последние десятилетия онкология сделала огромный шаг вперед — и во многом за счет новых подходов к лечению. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Если посмотреть на то, как изменилась онкология за последние десятилетия, прогресс колоссальный. Есть заболевания, которые сегодня мы успешно излечиваем в подавляющем большинстве случаев, особенно если обнаруживаем их на ранних стадиях. Появились таргетная и иммунотерапия, современные методы лучевого лечения, клеточные технологии, молекулярно-генетическая диагностика», — сказал он.

Специалист подчеркнул: сегодня даже при запущенном опухолевом процессе у некоторых пациентов российские врачи способны держать болезнь под контролем годами. Еще совсем недавно такие случаи оставляли медикам минимум возможностей для маневра.

Но не все так просто. По словам Каприна, есть опухоли, которые по-прежнему остаются чрезвычайно сложными. В их числе — глиобластома, рак поджелудочной железы и ряд других заболеваний. Здесь специалистам еще предстоит проделать огромную работу.

Что касается сроков, то, по мнению врача, ни один серьезный онколог не рискнет назвать конкретный год, когда человечество объявит о победе над раком. Причина проста: онкозаболевания — это множество разных опухолей, и каждая реагирует на лечение по-своему.

«Мы движемся к все большей персонализации лечения, когда для нас важно не только знать, где находится опухоль, но и понимать ее биологию, генетические особенности, механизмы устойчивости, и на основании этого подбирать конкретному пациенту наиболее эффективную комбинацию методов», — резюмировал Каприн.

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