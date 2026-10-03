Виновному в гибели «самой красивой мотоблогерши России» МотоТани вынесли приговор

Турецкий суд поставил точку в деле о гибели российской байкерши и блогера Татьяны Озолиной, которую знали под псевдонимом МотоТаня. Фигурантом процесса стал местный мотоциклист, которого признали виновным и приговорили к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы, сообщил Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации издания, в ходе разбирательства сторона защиты вновь попросила назначить экспертизу. Суд эту просьбу отклонил: все требуемые заключения специалистов уже собраны в материалах дела. Как утверждают близкие погибшей, документы недвусмысленно указывают на мужчину как на главного виновника аварии.

По словам родственников Озолиной, официальное мотивированное решение суд подготовит в ближайшее время. Затем у обеих сторон появится две недели на апелляцию — и защита, скорее всего, этим воспользуется.

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По данным издания, трагедия произошла 23 июля 2024 года в Турции. Татьяна ехала вместе с двумя турецкими мотоблогерами и столкнулась с грузовиком. Согласно одной из версий, мотоцикл россиянки задел сзади именно мужчина, в отношении которого суд вынес приговор. После удара девушку отбросило в отбойник. Сам он получил травмы и был задержан, однако вину отрицал, настаивая, что смертельный маневр совершила сама погибшая. Позже его отпустили до суда под надзор, а родные Озолиной продолжали настаивать на его причастности.

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