Родила в туалете аэропорта, убила младенца и умерла сама: детали трагедии, которая произошла в Москве

Трагическая цепочка событий развернулась в столичном аэропорту. Как проинформировал телеграм-канал «База», 30-летняя пассажирка лишила жизни своего новорожденного ребенка, а вскоре после этого умерла сама, сообщил МК.RU.

По информации издания, все произошло в зоне прилета одного из столичных терминалов. Женщина прибыла в аэропорт, когда у нее внезапно начались схватки. Она направилась в ближайший туалет, где в одной из кабинок родила младенца и самостоятельно перерезала пуповину. По предварительным данным, сразу после родов женщина задушила ребенка, заткнув ему рот туалетной бумагой.

По данным издания, спустя короткое время ее саму настигла смерть. Что именно стало причиной — медицинские осложнения, шок или иные обстоятельства — пока не установлено. Дополнительных подробностей происшествия на данный момент нет, обстоятельства еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что в Дагестане обнаружили тело новорожденного, выброшенного в канал.