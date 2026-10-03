Поиск по картинке обернулся потерей денег: в МВД рассказали, как работает новая схема аферистов

В арсенале дистанционных мошенников появилась новая уловка. На этот раз аферисты предлагают пользователям скачать приложение для поиска по картинке — разумеется, поддельное. Вместе с ним на устройство проникает вредоносная программа, которая и открывает дорогу к чужим деньгам. Подробности схемы содержатся в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Агентство выяснило, как мошенническая схема работает на практике. Человек, которому нужно приложение для поиска по изображениям, находит в сети якобы подходящую программу и устанавливает ее. Одновременно на телефон попадает вредоносное ПО. После установки оно требует перезагрузить устройство, а затем выдает сообщение о вирусной активности — причем от имени банка. Чтобы «решить проблему», владельцу предлагают ввести кодовое слово и дать доступ к устройству.

Обманутый пользователь выполняет эти требования, сам того не подозревая, открывает мошенникам путь к мобильному банку. Те, получив доступ, переводят средства на свои счета. Так жертва лишается всех накоплений. Правоохранители обращают внимание: не стоит устанавливать приложения, источник которых вызывает сомнения. Также важно не предоставлять доступ к телефону незнакомым людям — кем бы они себя ни называли.

Ранее сообщалось, что РСТ предупредила о новых схемах обмана.