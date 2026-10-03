Ночная атака БПЛА на Калужскую область: повреждены многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие

Калужская область пережила ночную атаку беспилотников. Как сообщил в канале на платформе «Макс» губернатор региона Владислав Шапша, в субботу, 3 октября, средствами ПВО удалось сбить 14 аппаратов.

По информации главы региона, география ударов оказалась широкой. Дроны уничтожили над Жуковским, Износковским, Малоярославецким и Медынским муниципальными округами, а также над самой Калугой. Таким образом, под угрозой оказались как центральные районы области, так и отдельные муниципалитеты.

Губернатор проинформировал о последствиях. В областном центре повреждения получили многоквартирные и частные дома. В Медынском округе пострадал частный дом. Сейчас на местах работают оперативные группы: они оценивают ущерб и выясняют детали произошедшего.

«В результате атаки БПЛА в Калуге получили повреждения многоквартирные и частные дома, в Медынском округе поврежден частный дом», — сообщил губернатор Калужской области.

По данным губернатора, есть и пострадавшие. По предварительным данным, в Калуге несколько человек получили незначительные ранения — осколками стекла. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Власти региона держат ситуацию под контролем. Дополнительная информация об ущербе и выводах появится позже.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в доме после атаки БПЛА в Волгограде.