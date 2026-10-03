Мама и пятеро детей попали в больницу после отравления угарным газом в Саратовской области

В Саратовской области произошло массовое отравление угарным газом. В больницу попали шесть человек, причем пятеро из них — дети. О случившемся РИА Новости сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать сбой в работе газового оборудования. Что именно привело к утечке и накоплению опасной концентрации угарного газа, пока не установлено — на месте работают следователи.

«Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина в городе Балашове в медицинское учреждение была госпитализирована семья — женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

По факту случившегося организована процессуальная проверка. Она ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о ситуации, когда работа оборудования или предоставляемые услуги создали угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах мужчина сжег квартиру и попал в больницу.