«Личность устанавливается»: число погибших при пожаре на химзаводе в Подмосковье выросло до двух

При разборе завалов на месте пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске обнаружен второй погибший. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На месте пожара продолжается разбор завалов. Было обнаружено тело второго погибшего, его личность устанавливается», — сказал собеседник агентства ТАСС.

По информации агентства, чрезвычайное происшествие случилось на предприятии химической промышленности в подмосковном Краснозаводске. Огонь вспыхнул в одном из цехов Краснозаводского химического завода — предприятие находится в Сергиево-Посадском городском округе.

По данным издания, когда на место прибыли пожарные расчеты, пламя уже охватило порядка тысячи квадратных метров. Одновременно с этим началось обрушение конструкций: их общая площадь достигла двух тысяч квадратных метров. С открытым горением удалось справиться, теперь специалисты проливают конструкции, чтобы исключить повторное возгорание. Для координации работ на месте развернули оперативный штаб. Предварительная версия причин — техногенный характер пожара.

Без жертв не обошлось: сначала появилась информация об одном погибшем. Еще четверо считаются пропавшими без вести — их судьба пока неизвестна. Всего в здании в момент возгорания находились 44 человека. Большую часть — 40 сотрудников — удалось эвакуировать, их осмотрели медики. Жалоб на самочувствие у спасенных не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся с горящего особняка в центре Петербурга на соседний дом.