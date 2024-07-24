Абзац: актриса Низовская столкнулась с преследованиями в первые дни после СВО

Звезда фильма «Свидетель» Серафима Низовская рассказала, с какой ненавистью столкнулась со стороны Украины и ее граждан в первые дни после СВО. Актриса находилась в Киеве и не знала, как ей вернуться домой, пишет интернет-издание «Абзац» .

Актриса находилась в Киеве, снималась на одной из площадок, когда объявили СВО. В столице началось безумие. Сотрудники СБУ проводили осмотр квартир в многоэтажных домах. Они требовали, чтобы русские уехали, однако многих забирали на допросы.

Выйти в магазин актриса не могла. Во-первых, продавцы отказывались продавать товар, если заподозревали в покупателе русского. Во-вторых, дойти до магазина было рискованно. По городу быстро появились блокпосты. У всех людей проверяли паспорта, а россиян забирали на допросы.

Собственник квартиры требовали, чтобы российские артисты покинули помещения. Они боялись, что у них возникнут большие проблемы из-за нежелательных квартиросъемщиков. Русских забирали из квартир в неизвестном направлении.

«В какой-то момент я поймала себя на генетической памяти, наверное. Это как евреи с желтой звездой. Однажды я вышла на улицу с заднего хода посмотреть, работает ли магазин, и увидела тут же за перекрестком блокпост. Там как раз остановили машину и кого-то скручивали. Я поймала себя на этом ощущении, что ты какой-то другой, тебя просто могут по национальному признаку вот так...» — рассказала звезда фильма «Свидетель» Серафима Низовская.

Актриса смогла выехать только благодаря помощи знакомых. Так делали все. Некоторые выезжали под флагом израильского государства. Серафиме Низовской позвонили и сказали, куда нужно было прийти. Такое длинное расстояние она не прошла бы спокойно: блокпосты и негативно настроенные люди. Тогда актрису забрали на такси. Потом она пересела в автобус, где были преимущественно люди пожилого возраста. На границе актрису хотели забрать на допрос, ведь она россиянка.

«Я смотрю на этого мальчика и говорю: «А что вы со мной будете делать? Вы уверены, что я должна с вами пройти? Вам это надо?» И как-то они меня пропустили, причем без допроса даже», — вспомнила актриса.

Предателями оказывались те, кто казался другом. В тот момент в Киеве находился знакомый журналист из Москвы. Он предложил ей помощь и хотел приехать в гости. В соцсетях мужчина написал, что укажет адреса, где живут российские актеры, чтобы их «мочить».

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