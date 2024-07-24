ФСБ задержала жителя Ростова-на-Дону за шпионаж на Украину

Сотрудника одного из городских предприятий арестовала Федеральная служба безопасности в Ростове-на-Дону. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на слова представителей этого ведомства.

У работников спецслужбы появились сведения, что мужчина еще в апреле этого года передал своему куратору на Украине данные о дислокации подразделений российской армии. Это квалифицировано как государственная измена, так как такая информация могла повредить безопасности государства. Против злоумышленника уже возбудили уголовное дело.

У фигуранта изъяли средства связи, с помощью которых он общался с куратором.

Ранее сообщалось, что жителя Краснодара осудили за попытку вступить в ВСУ. Ему дали 7,5 лет лишения свободы, треть из этого срока он проведет в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима.