Эксперт Холод пояснил, почему не все россияне ощутили рост зарплаты

Согласно данным статистики Росстата, средняя зарплата в РФ в октябре 2024-го выросла на 15,3% по сравнению с январем, сообщило интернет-издание «Абзац». Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод пояснил, почему граждане не ощущают повышения.

«Абзац» проанализировал данные Росстата и пришел к выводу, что рост зарплаты в России за указанный период составил 15,3%. Эксперт Леонид Холод высказал мнение, что не все граждане могли заметить изменение своего материального положения. Многое зависит от сферы деятельности.

«Работники оборонных предприятий стали получать больше, потому что появилось больше заказов, много работы, трудятся сверхурочно, их доход вырос», — рассказал «Абзацу» Леонид Холод.

Эксперт уточнил, что значение имеет и населенный пункт, в котором проживает работник предприятия. Более высокая заработная плата у тех сотрудников, кто работает в моногородах. Заработные платы в городах-миллионниках растут медленнее. Леонид Холод также напомнил о влиянии инфляции. По его мнению, относительно инфляции доход может либо не меняться, либо даже снижаться.

«Особенно если речь о социальных работниках», – отметил эксперт.

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