США установили рекорд по количеству бездомных в стране

Согласно информации, предоставленной Министерством жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов Америки, в январе 2023 года количество бездомных американцев составило более 650 тыс. человек. В январе 2024 года эта цифра увеличилась до 771 480 человек, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Рост числа бездомных людей обусловлен такими факторами, как высокая инфляция, дефицит доступного жилья, отсутствие роста заработной платы, проблемы в сфере здравоохранения и стихийные бедствия.

В начале января США могут столкнуться с угрозой дефолта. Министр финансов Джанетт Йеллен заявила, что правительству придется принять чрезвычайные меры из-за того, что государственный долг вскоре достигнет своего предела.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером. А перед этим у собора Александра Невского в центре Волгограда нашли тело 64-летнего бездомного.