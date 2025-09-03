Адаптация к холодам: врач поделилась рекомендациями

Врач-невролог Любовь Благодарева призвала россиян обращать внимание на общее самочувствие. По словам эксперта, в осенний период здоровый человек не будет ощущать изменение настроения и быстрее адаптируется к похолоданию, сообщил sovainfo.ru.

Эксперт обратила внимание, что во время первых холодов люд ощущают зябкость. Однако зимой, когда становится еще более холодно, люди уже менее восприимчивы к перепадам температурного режима. Врач-невролог Благодарева пояснила, что организм адаптируется. Здоровый человек не будет ощущать в период трансформаций дискомфорта.

Любовь Благодарева также напомнила, что с наступлением осени природа будто бы засыпает. В организме человека также происходят изменения. В частности, гормональная система замедляется. Здоровый человек не будет замечать изменений в своем настроении.

Эксперт отметила, что в случае, если настроение меняется, а наступление холодных дней вызывает дискомфорт, важно обратить внимание на общее самочувствие. Пациентам с хроническими заболеваниями стоит посетить лечащего врача, чтобы в случае необходимости подкорректировать привычный курс лечения. В их аптечках всегда должны храниться выписанные врачом препараты.

Обильное питье, полноценный сон и употребление магния, а также витамина D — вот, по мнению медика, главные помощники человека в адаптации к осени. Эксперт рекомендует придерживаться здорового образа жизни и следить за изменениями самочувствия.

