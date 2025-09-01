Сезон гриппа и простуд: врач рассказал, обязательно ли вакцинировать ребенка в начале учебного года

В осенний период, с началом учебного года, дети более склонны к вирусным заболеваниям, которые в рамках школы и учебного класса очень быстро передаются от ребенка к ребенку. Как обезопасить детей от ОРВИ в осенний период, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-педиатр Красногорской больницы №5 Рамил Шахвеледов.

По словам специалиста, дети наиболее уязвимы к различным инфекциям в осенний период. А одним из наиболее действенных методов защиты от гриппа является вакцинация.

«Ежегодно разрабатываются обновленные сезонные вакцины, нацеленные на борьбу с наиболее актуальными разновидностями вируса гриппа. Детей важно вакцинировать, начиная с шестимесячного возраста. Это помогает не только защитить самого ребенка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи и в обществе в целом», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Врач отметил, что важно регулярно мыть руки с мылом перед приемом пищи, после посещения уборной, игр с домашними животными и возвращения с улицы.

«В ситуациях, когда доступ к воде затруднен, рекомендуется использовать антисептики для рук на спиртовой основе. Также следует регулярно проводить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей, с которыми дети часто контактируют, включая столы, игрушки и дверные ручки. Проветривание помещений тоже способствует поддержанию здоровой атмосферы и уменьшению концентрации вирусов в воздухе», — добавил педиатр.

По словам врача, необходимо обеспечить детям сбалансированное питание, достаточный сон и регулярную физическую активность. Прогулки на свежем воздухе являются важной составляющей здорового образа жизни.

«В случае заболевания гриппом ребенку необходимо обеспечить покой, обильное питье и, при необходимости, обратиться к врачу для назначения подходящих противовирусных препаратов», — заключил Шахвеледов.

