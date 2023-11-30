Адаптированная «Репка»: Приморский театр сумел привлечь внимание современных детей

Приморский краевой театр кукол предлагает вниманию маленьких зрителей адаптированную версию народной сказки «Репка», сообщает vostokmedia.com . Актеры рассказали, как можно привлечь внимание современных детей, у которых уже совершенно другие интересы, чем у ребят прошлого поколения.

По задумке режиссера спектакля Романа Легкодухова сцена превратилась в гончарную мастерскую, работники который и рассказывают сказку. В конце спектакля каждый зритель приходит к выводу, как важно уметь помогать друг другу. Интерактивное общение с детками позволяет им принимать активное участие в постановке. Тонкий юмор не позволяет скучать и родителям, которые привели детей.

Актеры используют маленькие куклы, которые выступают героями сказки. После спектакля детям предложено принять участие в мастер-классе по лепке красивой репки.

Режиссер отметил, что теперь актеры готовятся к постановке другой сказки. Зрителям покажут приключения Колобка. Важно, чтобы современные дети перенимали русскую народную культуру и знакомились с теми сказками, которые стали уже легендами.

«Ну вот, две самые классические, самые исконно русские сказки я уже поставил в нашем театре, — говорит режиссер Роман Легкодухов. — «Курочка-Ряба» (6+) есть, «Репка» есть. Начинаю работу над «Колобком»!»

Особенность нынешней постановки в том, что все герои смогли вырастить не простую репку, а говорящую.