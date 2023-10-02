Администрация Ижевска не первый год не реагирует на сломанную брусчатку в центре города

В центре Ижевска брусчатка давно потеряла первичный вид: выломлены камни, образовались дыры. Жители неоднократно оставляли жалобы местной администрации, но на данный момент финансирование на ремонт не выделяют. Корреспондент Udm-Info сделал фото дороги.

Фото: [ Udm-Info ]

Снимки сделаны возле здания театра. Автор отмечает, что даже в обычной обуви по такой дороге идти очень неудобно. Можно предположить, что большая часть женщин соблюдает этикет, поэтому приходит на спектакли на каблуках. В таком случае возникает высокая вероятность сломать ногу или получить другую травму.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов информировал, что дорогу обязательно починят. Заявление было сделано в 2021 году, но состояние тротуарного участка стало еще хуже.

Жители города периодически поднимают тему в социальных сетях, официально обращаются к местным властям с просьбой реконструировать пешеходную зону в центральной части Ижевска.

В мае 2023 года пресс-служба администрации Ижевска сообщала, что из-за недостаточного финансирования возможности отремонтировать дорогу, нет.