На границах России с Эстонией и Латвией сохраняются затруднения при пропуске граждан и грузового транспорта, об этом сообщает издание со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление ( СЗТУ ). По данным ведомства, 22 ноября эстонские пограничники вернули на российскую территорию 40 человек на пункте пропуска Куничина Гора в Псковской области, а еще около 200 граждан не смогли вовремя пересечь границу через Ивангород в Ленинградской области из-за ограниченного режима работы сопредельного пункта Нарва .

В таможенном управлении назвали обстановку на границе со странами Прибалтики напряженной, указав на сохраняющийся неритмичный прием как автомобилей, так и физических лиц. Наиболее острые сложности зафиксированы с пропуском большегрузов в эстонском направлении: за 22 ноября через многосторонний автомобильный пункт пропуска Шумилкино эстонская сторона приняла только 13 машин, а через переход Куничина Гора — шесть грузовиков.

На латвийском направлении также образовались очереди из фур:

по состоянию на 23 ноября перед МАПП Бурачки в Псковской области выезда ожидали около 180 грузовых автомобилей ;

перед МАПП Убылинка скопилось еще 110 машин.

Сотрудники таможни призвали автомобилистов учитывать очереди из грузового транспорта перед российскими погранпереходами при планировании поездок в Эстонию и Латвию.

Решение Эстонии о закрытии автомобильных переходов с 1 декабря

На фоне текущих задержек напоминается, что 20 ноября парламент Эстонии утвердил решение с 1 декабря 2026 года полностью приостановить пропуск людей и автомобилей через все автомобильные пограничные переходы с Россией. Ограничения затронут пункты:

«Нарва-1» и «Нарва-2» ;

«Койдула» ;

«Лухамаа» ;

«Саатсе».

Спустя шесть месяцев правительство Эстонии рассмотрит целесообразность пересмотра этих мер, при этом железнодорожные грузовые перевозки продолжат осуществляться с учетом действующих санкционных ограничений и усиленного таможенного контроля.