Российский миллиардер Владимир Потанин заявил в Высоком суде Лондона, что финансовые требования его бывшей супруги Натальи Потаниной существенно превосходят уровень расходов, который семья поддерживала в период брака, об этом сообщает издание со ссылкой на Financial Times . На слушании 23 ноября предприниматель выступил по видеосвязи из Москвы через переводчика и подчеркнул, что запрашиваемая экс-женой сумма на покрытие ее «разумных потребностей» превышает даже его текущие траты.

В английском семейном праве термин «разумные потребности» ( reasonable needs ) обозначает финансовые запросы бывшего супруга, которые суд учитывает при назначении выплат после развода. Эта категория не ограничивается базовыми расходами на жилье, питание и повседневную жизнь, при этом жестко установленного лимита таких выплат не существует: суд определяет итоговый размер с учетом длительности брака, привычного уровня жизни супругов, их возраста, состояния здоровья и финансовых возможностей.

Размер исковых требований и разногласия о дате расставания

В рамках судебного процесса в Лондоне Наталья Потанина претендует на выплату порядка £2,2 млрд (около $2,9 млрд ) при разделе имущества. В качестве альтернативного варианта она просит обеспечить ей покрытие «разумных потребностей» на сумму £600 млн (примерно $786 млн ), куда включены более £160 млн (около $210 млн ) на покупку недвижимости.

Отдельно на заседании Потанин оспорил заявление бывшей супруги о том, что их близкие отношения продолжались до 2013 года. Бизнесмен настаивает, что фактически пара прекратила отношения еще в 2007 году, хотя официальный развод был оформлен лишь в 2014 году. Как отмечает Financial Times, точная дата фактического расставания принципиальна для определения круга активов, которые могут быть отнесены к совместно нажитому имуществу.

Слушания по этому делу в Высоком суде Лондона рассчитаны до декабря. Если суд встанет на сторону Натальи Потаниной, присужденная сумма станет крупнейшей в истории бракоразводных разбирательств в Англии — действующий рекорд составляет £554 млн, которые ранее суд обязал выплатить бывшей супруге правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.