Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала прекращение сотрудничества 15-летней фигуристки Елены Костылевой с академией «Ангелы Плющенко», об этом сообщает РИА Новости Спорт . По оценке бывшей спортсменки, возникший конфликт не означает окончательного разрыва: спустя некоторое время Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская , возглавляющие школу, смогут остыть, а стороны — восстановить совместную работу.

Бестемьянова подчеркнула, что Костылева обладает высоким спортивным потенциалом, поэтому тренерский штаб вряд ли откажется от работы с такой талантливой ученицей.

Обстоятельства исключения и роль родителей в тренировочном процессе

Ранее стало известно, что Елену Костылеву отчислили из академии 20 ноября. Представители организации объяснили это решение систематическими обвинениями, которые мать фигуристки Ирина Костылева выдвигала в адрес тренеров и руководства школы.

Анализируя ситуацию, Бестемьянова возложила ответственность за конфликт на мать спортсменки. Олимпийская чемпионка отметила, что вмешательство родителей в подготовку осложняет отношения между учениками и наставниками, и привела в пример собственный опыт: во времена ее спортивной карьеры родители практически не допускались на тренировки и не влияли на работу специалистов, что позволяло тренерам самостоятельно выстраивать процесс. Тем не менее она уверена, что после паузы стороны придут к примирению и фигуристка вернется в группу Плющенко.