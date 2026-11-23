Профессор Оксфордского университета высказал предположение, что развитие искусственного интеллекта способно помочь в остановке процессов старения, об этом сообщает издание со ссылкой на Sakhapress . По мнению ученого, если человек сможет на протяжении всей жизни поддерживать состояние здоровья и физическую форму на уровне 20-летнего возраста, средняя продолжительность жизни теоретически способна достигнуть 1400 лет .

В рамках прогноза отмечается, что искусственный интеллект может стать значимым элементом подобного медицинского прорыва:

ускорить разработку новых лекарственных препаратов;

повысить точность диагностики заболеваний;

помочь в поиске решений для противодействия возрастным изменениям организма.

При этом подчеркивается, что речь идет исключительно о теоретическом прогнозе, а не о достигнутом научном результате.

Радикальное долголетие и отсутствие подтверждений

Столь масштабное увеличение продолжительности жизни пока выглядит фантастическим сценарием, однако приверженцы концепции радикального долголетия давно воспринимают старение не как неизбежность, а как биологический процесс, который передовые технологии в перспективе способны замедлить или остановить. Насколько это реализуемо на практике, науке еще предстоит выяснить.

До возможного появления таких технологий людям остается следить за ходом научных работ в надежде застать перемены при жизни. Хотя профессор связывает гипотетическое продление жизни с прогрессом в области ИИ и медицины, в публикации не приводятся ни конкретные сроки, ни экспериментальные подтверждения этой идеи.