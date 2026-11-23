Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог клиники 3Z Сапиюлла Абакаров назвал правила защиты глаз в период сезонных инфекций. Как обеспечить здоровье глаз до и во время болезни, он объяснил в беседе с « Лентой.ру ».

По словам Абакарова, некоторые инфекции могут поражать не только дыхательные пути, но и слизистую оболочку глаз, вызывая конъюнктивит вирусной или бактериальной формы. Возбудитель может передаваться при прикосновении к лицу и глазам, поэтому в сезон простуд прежде всего нужно мыть руки и не трогать глаза без необходимости, особенно после посещения общественных мест и поездок в транспорте.

Кроме того, врач призвал пользоваться индивидуальными полотенцами и косметикой. Он предостерег от того, чтобы делиться с близкими тушью, карандашами для глаз, каплями и другими средствами, контактирующими с областью глаз. Абакаров также посоветовал правильно ухаживать за контактными линзами: соблюдать режим их ношения, правила очистки и хранения, не промывать линзы водой и не надевать их грязными руками.

Наконец, для здоровья глаз Абакаров призвал поддерживать комфортную влажность воздуха. Сухой воздух в помещениях, особенно в отопительный сезон, может усиливать испарение слезной пленки, защищающей глаза в том числе от патогенов, объяснил он.

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