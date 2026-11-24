Если кто-то из домашних заболел ОРВИ, важно ограничить его контакты с близкими и усилить меры гигиены. Об этом в беседе с RT рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок, объяснив, как снизить риск распространения инфекции в семье.

Специалист рекомендовал не заниматься самолечением и при первых признаках болезни вызвать врача на дом. По возможности заболевшему следует выделить отдельную комнату, а если такой возможности нет — соблюдать дистанцию не менее метра. Особенно важно защитить от контактов с больным детей, пожилых людей и родственников с хроническими заболеваниями, а уход лучше поручить одному человеку.

По словам Болибока, маску нужно менять каждые два-три часа, а если она увлажнилась — раньше. Маску желательно надевать и самому заболевшему, когда он выходит в общие помещения, а при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Аллерголог посоветовал мыть руки с мылом после каждого контакта с больным или его вещами, а если мыло недоступно — использовать спиртосодержащий антисептик.

Комнату больного рекомендуется проветривать каждые два часа, а влажную уборку проводить не реже двух раз в день. Особого внимания требуют дверные ручки, выключатели и другие поверхности, которых часто касаются домочадцы. Заболевшему нужны отдельные посуда и полотенце.

Говоря о растительных средствах, врач подчеркнул, что полагаться на них как на основную защиту не стоит, а препараты для профилактики следует применять только после консультации с врачом.

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